20 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Karaca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, eski bakanlardan Ali Babacan, Sadettin Tantan, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce ile çok sayıda TEMA gönüllüsü ve vatandaş katıldı.

Hayrettin Karaca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konuldu. Karaca'nın cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

Hayrettin Karaca kimdir?

Hayrettin Karaca 4 Nisan 1922 yılında Balıkesir, Bandırma'da doğdu. Babası Hocazade Halil Efendi, Annesi Zehra Hanım. Her ikisi de Kırım muhaciri.

Hayrettin Karaca, orta öğrenimini İstanbul Boğaziçi Lisesinde tamamladı. Lise eğitiminden sonra trikotaj atölyesinin başına geçti. Karaca Trikoları'nı tanınmış bir marka haline getiren Hayrettin Karaca ilk triko ihracatını gerçekleştirdi.

Edebiyatı ve doğayı çok seven Hayrettin Karaca, Anadolu'yu karış karış gezmeye başladı. Ağaçları ve bitki örtüsünü inceleyen Karaca, bunlardan örnekler toplayıp Yalova'daki bahçelerinde yetiştirdi.

Hayrettin Karaca Anadolu'yu gezerken hızlı bir çölleşme tehdidinin farkına vardı. Bitki türlerinin yok olduğunu gördü. Harap olmuş meralar, kuruyan şelaleler ve tahrip edilen ormanlar onu harekete geçmeye itti. 1972 yılında sanayici arkadaşı Nihat Gökyiğit ile birlikte TEMA'yı kurdu.

[Fotoğraf: AA]

Aldığı ödüller

1990: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Fahri Doktora

1992: Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın "Global 500 Roll of Honour" Ödülü

1992: Çevre Bakanlığı tarafından "Çevre Beratı"

1993: Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "Çevre Ödülü"

1994: Uluslararası Lions Club tarafından "Melvin Jones Fellow" Ödülü

1995: ODTÜ tarafından "Felsefe Onur Doktorası"

1995: Ege Üniversitesi Fahri Doktora'sı

1996: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı "Hoşgörü Ödülü"

1997: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından "Şeref Üyeliği Beratı"

1997: Kırıkkale Üniversitesi ilk Fahri Doktora Unvanı

1997: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

1997: ÇEVRETED tarafından "Çereted 97 Onur Ödülü"

1998: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi "2000 Yılının Ödülleri"

1998: Genç Hukukçular Derneği tarafından Babalar Günü nedeniyle "Toprak Baba" unvanı

1998: Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Ödülü

1998: BİLSES Vakfı "Çevre Ödülü"

1998: Ankara Çankaya İzci Grubu tarafından "Yılın Doğa Dostu"

1999: Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Adamı"

2005: TBMM Onur Ödülü

2012: Right Livelihood Award (Alternatif Nobel Ödülü)

2013: Birleşmiş Milletler "Orman Kahramanı" ödülü

Kaynak: TRT Haber, AA