2014 yılından bu yana merakla bekleniyor. Galataport'ta çalışmalar tüm hızıyla sürerken gözler nisan ayına çevrildi. Projede sona yaklaşıldıkça yurt dışından ilgi de arttı.

Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas, açılış tarihinin belli olduğunu söyledi.

"5 Nisan’da ilk gemimiz gelecek. Tüm İstanbul’un beklediği, tüm Türkiye’nin beklediği haber bu. Gemilerle ilgili rezervasyonlarımız çok hızla arttı. 2020 yılında biz 60 gemi bekliyoruz. Bu da yaklaşık 75 bin yolcu demek, 2021 yılında 180’e ulaştık. 350 bin yolcu gelecek."

"Fuarlarda çok büyük ilgi görüyor bu buluşumuz"

Galataport, önceki Karaköy Limanı'ndan farklı. Artık gemi yolcusu olmayan ya da gümrüklü alanda çalışmayanlar da sahili kullanabilecek.

Tavas, "200 yıldır kimsenin ayak basmadığı bir alandı burası. Terminali yerin altına alarak ve özel bir geçici gümrük alan kapak sistemi geliştirerek bunu yaptık. Tüm dünya buna gıpta ile bakıyor. Şehir merkezlerinde yapılan bu tür limanların bu sisteme döneceği söyleniyor. Fuarlarda çok büyük ilgi görüyor bu buluşumuz" dedi.

Yılda 7 milyon turist

Galataport sadece bir liman projesi değil, buradan Karaköy’den Fındıklı’ya kadar olan 1,2 kilometrelik alanda bir kültürel etkinlik bölgesi de oluşacak. Resim heykel müzesi yeniden hayat bulacak ve 2 müze arasında 14 bin metrekarelik alan İstanbullulara açık olacak ve kültürel etkinlikler yıl boyu sürecek.

Proje, Karaköy-Fındıklı hattında 1 nokta 2 kilometrelik sahil şeridini kapsıyor. Bölgenin mağazalar, oteller, restoranlar ve kafeler ile ticari olarak da canlandırılması hedefleniyor.

Galataport'un 5 bin kişiye istihdam sağlaması ve yılda 7 milyon turist çekmesi bekleniyor.

Haber: Ersoy Kof

Kamera: Hayrettin Kavi