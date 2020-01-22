Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir simitçi fırınında çalışan Furkan Kudret Öz, 20 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Bisikletle araçların ilerlediği yolda giden Öz, otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçti.

Öz'ü fark eden trafik polisleri, takip ettikleri bisikletli genci başka kavşakta durdurdu. Öz'e "kırmızı ışık ihlali" ve "kask kullanmamak" suçlarından 420 liralık para cezası uygulandı.

[Fotoğraf: DHA]

Cezaya şaşıran Öz, "Ceza makbuzunu aldım. Cumhuriyet Savcılığına giderek itiraz ettim. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti" dedi.

Yetkililer, bisikletin araç olarak değerlendirilip bu cezanın verildiğini belirtti.

Kaynak: DHA