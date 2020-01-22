Türkiye
FETÖ'nün VIP dinleme davasında karar22 Ocak 2020 Çarşamba 13:54 - Son Güncelleme
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
[Fotoğraf: AA ]
FETÖ'nün VIP dinleme davasında karar açıklandı. 131 sanığa ceza yağdı.
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezası aldı. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı'ya, 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'ye 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kaynak: AA
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