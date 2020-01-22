Türkiye
Kumar baskınından kaçarken mahsur kaldı, itfaiye kurtardı22 Ocak 2020 Çarşamba 11:56 - Son Güncelleme
Antalya'da, kumar oynatıldığı belirlenen bir adrese polis baskın düzenledi. Baskından kaçmak isteyen bir şüpheli binanın balkonundan alt balkona atladı. Atladığı balkonda mahsur kalan şüpheliyi itfaiye kurtardı.
[Fotoğraf: AA Video]
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Kepez ilçesindeki bir binanın ikinci katındaki iş yerine kumar operasyonu düzenlendi.
Tombala oynayanlardan Y.K, polis ekibini görünce birinci kattaki iş yerinin balkonuna atladı.
Burada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılan şüpheliye, kumar oynamaktan cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, operasyonda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. 10 kişiye 12 bin 250 lira ceza kesilen operasyonda, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA