Noterlerde yapılacak işlemler için kredi kartı ile ödeme yöntemi başlıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni uygulamanın başlayacağı tarih hakkında bilgi verdi.

Adalet Bakanı Abulhamit Gül tarih verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız" dedi.

"Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uygulamanın 3 Şubat'ta başlayacağını açıkladı.

Yeni uygulama ile artık noterlerdeki harç ve masraflar kredi kartı ile ödenebilecek. Böylece işlemler daha hızlı ve kolay bir şekilde halledilecek.

Noterliklerde kredi kartı kullanımı

Yılbaşından önce vatandaşların noterliklerde kredi kartı kullanılmasına yönelik talepleri olduğunu belirten Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, "Noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasına büyük ihtimalle önümüzdeki yılbaşı itibarıyla geçme imkanına kavuşacağız" demişti.

Cin, sahteciliğin önlenmesi için de çalışmalar yapıldığını belirterek, şunları söylemişti:

"Bu çalışmalardan biri, para transferinin güvenli şekilde elektronik ortamda sağlanması. Böylece, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimindeki firmalar, satış bedelini bloke edecek. Bloke edilen paraya alıcı ve satıcı müdahale edemeyecek. Noterde işlem tamamlandıktan sonra para ilgilinin hesabına aktarılacak. Böylece, sahtecilik ve dolandırıcılıkların önüne geçilecek. Bu uygulamaya da büyük ihtimalle yılbaşı itibarıyla geçeceğiz."

Cin, noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılması için çalışmaların da sürdüğünü bildirmişti.

Kaynak: TRT Haber