Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 21 Ocak'ta Kayapınar'da, Diyarbakır-Şanlıurfa istikametinde ilerleyen bir aracın kontrol noktasında durdurulduğu belirtildi.

Araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir, kimliğinin yanında olmadığını, kimliğini ibraz edecek başka bir belgenin bulunmadığını beyan etti. Ekipler, şüpheli hareketlerinden şüphelendiği şahsı, kimliğinin tespiti için araçtan indirildi.

Bunun üzerine şahıs, cebinden çıkardığı kimliği gösterdi. Yapılan kimlik sorgulamasında, şahıs hakkında, Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Askeri Ceza Kanunu"na muhalefet suçundan aranma kaydı bulunduğu, ayrıca 1994 yılından beri asker kaçağı olduğu tespit edildi.

H.S. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: TRT Haber