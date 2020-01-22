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Noterlerde kredi kartıyla ödeme işlemleri 3 Şubat'ta başlayacak22 Ocak 2020 Çarşamba 10:32 - Son Güncelleme
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız" dedi.
[Fotoğraf: AA ]
Noterlerde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi için artık günler sayılıyor.
"Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uygulamanın 1 Şubat'ta başlayacağını açıkladı.
Yeni uygulama ile artık noterlerdeki harç ve masraflar kredi kartı ile ödenebilecek. Böylece işlemler daha hızlı ve kolay bir şekilde halledilecek.
Kaynak: TRT Haber
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