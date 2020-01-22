Noterlerde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi için artık günler sayılıyor.

"Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uygulamanın 1 Şubat'ta başlayacağını açıkladı.

Yeni uygulama ile artık noterlerdeki harç ve masraflar kredi kartı ile ödenebilecek. Böylece işlemler daha hızlı ve kolay bir şekilde halledilecek.

Kaynak: TRT Haber