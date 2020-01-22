Türkiye
Meteorolojiden Marmara için sis ve pus uyarısı22 Ocak 2020 Çarşamba 10:02 - Son Güncelleme
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağını duyurdu. Bölgede sis ve pus etkili olacak.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı az bulutlu hava bekleniyor.
Yer yer buzlanma ve don olayları ile sis ve pusun etkili olacağı tahmin edilen bölgede, sıcaklığın 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.
Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kaynak: AA