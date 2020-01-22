Türkiye
İstanbul'da ticari araçlara kış lastiği denetimi22 Ocak 2020 Çarşamba 10:49 - Son Güncelleme
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yaptı. Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 lira cezai işlem uygulandı.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlandı.
Ekipler, ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 lira cezai işlem uygulandı.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA