Erzincan'da kamufle olmak için kadın kılığına giren şüpheli, Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gitti.

Müşteri kılığında kuyumcuya gelen zanlı, vitrinde bulunan altınlara bakmak istedi.

Silahını kuyumcuya doğrultmaya çalışan zanlı giymiş olduğu çarşafa takıldı. Silaha ulaşamayacağını anlayınca da kuyumcunun üzerine yürüdü.

Bir anormallik olduğunu anlayan kuyumcu zanlıya karşı geldi. Kuyumcu ile zanlı dükkanın içinde yaklaşık 2 dakika boyunca mücadele etti.

Darbeleriyle şüpheliyi etkisiz hale getirmeyi başaran kuyumcu, komşularından yardım istedi.

Olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: TRT Haber