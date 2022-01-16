Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler yangını söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.
Bağrıyanık Mahallesi 1. Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi.
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