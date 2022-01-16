Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da bir taksinin 2 otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
M. İ.'nin kullandığı taksi, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Necmettin Cevheri Bulvarı'nda, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeritte önce M.E.Y. yönetimindeki, ardından sürücü henüz belirlenemeyen otomobile çarparak devrildi.
Kazada, Suriyeli Amira G. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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