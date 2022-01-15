Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 23:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/DHA
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan yağış, kentin özellikle yüksek kesimlerinde görülüyor.
İstanbul'da gün boyu yağışsız bir hava hakimdi. Kar yağışı akşam saatlerinde başladı.
Kar, şehrin özellikle yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili oluyor. Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi, Bahçeşehir, Kağıthane'de yağış görülüyor.
Yağış nedeniyle sürücüler yollarda kontrollü olarak seyrediyor.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
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