Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da otomobilin çarptığı çocuk yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da otomobilin çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
M.C.Ö. idaresindeki otomobil, 150. Cadde köy garajı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Koray A.'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan çocuğu Isparta Şehir Hastanesine kaldırdı.
Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Isparta
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