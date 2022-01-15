Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de işçi taşıyan servis minibüsleri kaza yaptı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9'u işçi 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Artuklu Kızıltepe kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında işçileri taşıyan Sedat P. yönetimindeki minibüse, bu minibüs de önündeki Abdürrahim G.'nin kullandığı servis minibüsüne çarptı.
Kazada, servis sürücüleri ile 9 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Artvin'de heyelan anı kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz