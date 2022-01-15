Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvin'de heyelan anı kamerada
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin’in Arhavi ilçesinde şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar 17 köyün ulaşımını sağladığı yolu ulaşıma kapattı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Heyelan bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İlçenin önemli turizm bölgelerinden Çifteköprü yolu üzerinde Arılı Köyü yolu mevkiinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları yola düşerek trafiği ulaşıma kapattı.
Heyelan nedeniyle 17 köyün ulaşımının sağlandığı yol ulaşıma kapanırken, ekipler çalışmalarına başladı.
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