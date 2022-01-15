Otoyolun Batı gişeleri mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bolu’da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Mutlu Yuca aktardı.https://t.co/vDIRFZ5ZE1 pic.twitter.com/5sK4JmPjqM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2022

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.