Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı.
Otoyolun Batı gişeleri mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bolu’da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Mutlu Yuca aktardı.https://t.co/vDIRFZ5ZE1 pic.twitter.com/5sK4JmPjqM— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2022
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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