Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde stoper olarak oynayan Eren Bulut, demir yolu üzerinden yolun karşısına geçmek isterken, dengesini kaybedip düştü.

Sağ ayağının ray ile tren arasında sıkışmasıyla ağır yaralanan genç futbolcu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bulut, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nün yetenekli futbolcusu Eren Bulut'un U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine gideceği öğrenildi.

Makinist Muammer N. ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Futbola aşık bir çocuktu"

Amasya İl Özel İdarespor Kulübü antrenörü Levent Hırçın, "Akşam üzeri saat 17.00'de antrenmanımız vardı. Çocuklardan birisi 'Birine tren çarptı' diyerek yanımıza geldi. Ben de olay yerine hemen koşarak geçtim. Bilincini açık tutmak için onunla sürekli konuştum. O sırada yerde yatarken bile 'Hocam maçımızı yapacak mıyız?' gibi sorular soruyordu. Futbola aşık bir çocuktu" dedi.

"Kontrol memurunun olması gerekirdi"

Eren Bulut'un akrabası Kubilay Tufanoğlu da "Bunun bir ihmal sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Olay anında lokomotif buraya geri geri geliyor. Geri geri geldiği için arkasında kontrol memurunun olması gerekiyordu. Bir düdük, bir ses olması gerekiyor. Bu ihmalden dolayı bu olay gerçekleşiyor. Bu önlemin alınması lazım. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum, bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.