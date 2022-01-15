Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma uzman onbaşı yangında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'daki bir apartmanda çıkan yangında 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan yaşamını yitirdi.
Kula'daki 4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın son katında yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede, Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Osman Baytan'ın cenazesi bulundu.
Savcılık ve olay yeri incele ekibinin çalışmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Baytan’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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