Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 22:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.
Söke'nin Çeltikçi Mahallesi'nde, sokakta yürüyen 65 yaşındaki Sabriye E. iki köpeğin saldırısına uğradı.
Evine giderken köpekleri bir anda karşısında gören kadın, büyük panik yaşayarak yere düştü. Köpeklerin kollarından ısırarak yaraladığı yaşlı kadının sesini duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Yaşlı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaşlı kadının belinde ciddi sorun oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan aynı bölgede daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı belirtildi.
Son Haberler
- 23:00
- 22:36
- 22:13
- 21:44
- 21:31
Sıradaki Haber
Yazar Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz