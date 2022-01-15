Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Çatalca'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı yolunda seyreden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalca ayrımında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, araçtaki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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