Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.
Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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