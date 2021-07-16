Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta askeri araç devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sürücüsü öğrenilemeyen araç, D-100 kara yolu Ortaköy yol ayrımı yakınlarında devrildi.
Kazada, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 3 asker yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesi ve Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice, kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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