Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 81 ilden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki camilerden aynı anda yeniden yükseldi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.
81 ildeki tüm camilerde eş zamanlı "sala" okunuyor. #15Temmuz https://t.co/oIoaqgqyEZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2021
Etiketler: 15 Temmuz Darbe Darbe Girişimi Diyanet İşleri Başkanlığı
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