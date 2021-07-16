Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bafra'daki yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA ]
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan orman yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesi Kolay Mahallesi Burunca mevkisinde yüksek gerilim hattının geçtiği ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
12 saatte kontrol altına alındı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.
Çam ve makilik alanda devam eden yangını ekipler, yaklaşık 12 saatlik yoğun çabası sonucunda yeniden kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Samsun Yangın Orman Yangını İtfaiye
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