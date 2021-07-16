15 Temmuz gecesi TRT İstanbul Radyosu da hainlerin hedefleri arasındaydı. Harbiye'deki tarihi bina, FETÖ'cü askerler tarafından işgal edildi.

3 şehit, 50 yaralı

Radyoevi binası önünde darbeye direnen vatandaşlar, hainlerin hedefi oldu. Radyoevi önünde darbeye karşı çıkan 3 kişi şehit oldu, 50 kişi yaralandı

Şehitler anıldı

Millet destanının 5'inci yıl dönümünde şehitler düzenlenen programla anıldı. Anma programına Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve çok sayıda davetli katıldı

Programa katılan şehit yakını ve gaziler, o gece yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un abisi Ahmet Yavuz, "Bu vatan bizim. Cumhurbaşkanımız meydanlara çıkın dedi, biz de sokağa çıktık" dedi.

"Bizleri şuursuzca vurdular"

15 Temmuz Gazisi Tarık Solak ise, "TRT Harbiye binasının işgal edildiğini öğrendik ve buraya doğru yürümeye başladık. Burada bulunan askerler bize ateş etmeye başladı. Bizim elimizde sadece Türk bayrakları vardı. Elimizde herhangi bir silah yoktu. Bizleri şuursuzca vurmaya başladılar. 3 mermi ile ağır yaralandım" diye konuştu.

Harbiye'deki anma programı okunan sala ile sona erdi.