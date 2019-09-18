Türkiye
Hatay'da orman yangını18 Eylül 2019 Çarşamba 02:14 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 02:21
Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 farklı noktada çıkan orman yangınının 24'ü kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Antakya'ya bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiilerinde 25 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.
[25 farklı noktadan alevler yükseldi. Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de gelen 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve 250 personel ekip sevk edildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 24 noktadaki yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini belirtti.
Kaynak: AA