Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde kaçak tütün ve tütün mamullerini satanlara yönelik eş zamanlı "Duman-7" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, il merkezi ile İmranlı, Şarkışla, Zara ve Suşehri ilçelerinde 338 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 675 paket kaçak sigara, 17 bin 500 boş makaron, 4 eloktronik sigara, 49 elektronik sigara likiti, 21 sigara makinesi ve 230 tütün kağıdı ele geçirildi.

Polis ekipleri, 8 iş yeri sahibine 10 bin 917 lira idari para cezası uygularken, 7 iş yeri sahibine ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yaptı.

Kaynak: AA