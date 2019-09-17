Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından ikindi namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, 58 yıl önce idam edilen Menderes ve arkadaşları için Kur'an okundu, dualar edildi.

Mevlitin ardından vatandaşlara aşure ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Merhum Başbakan Menderes ve arkadaşları bir mevlit programı da akşam namazının ardından Fatih Müftülüğü tarafından Fatih Camisi'nde düzenlendi.

Kaynak: AA