Türkiye
İzmir'de 160 düzensiz göçmen yakalandı18 Eylül 2019 Çarşamba 00:32 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 00:41
İzmir'in Aliağa, Çeşme ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 160 düzensiz göçmen yakalandı.
[Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kıyıya çıkarıyor. Fotoğraf: AA]
Aliağa ilçesi Nemrut Limanı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Lastik botu durduran ekipler, 47 Suriye, 6 Filistin ve 6 Kongo uyruklu göçmeni yakaladı.
Ekipler ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı bölgede tespit edilen lastik botlardaki 35 Suriye ve 36 Somali uyruklu düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.
Menderes ilçesi açıklarında belirlenen hareket halindeki lastik botta ise 30 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan 160 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir düzensiz göçmen Aliağa çeşme menderes