Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kuvvetli rüzgar etkili
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Üç ilçede akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle ilçelerin meydanlarında bulunan Türk bayrağı yırtıldı, çöp konteynerleri devrildi.
Belediye ekipleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alırken, kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Hatay Hava Durumu
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