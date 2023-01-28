Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.
100. Yıl Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, Mesut G. ile Tuğrul Y., Dursun Y. ve Turgay Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mesut G. yanındaki silahla ateş etti.
Yaralanan Tuğrul Y., Dursun Y. ve Turgay Y., sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Mesut G.'yi arıyor.
Etiketler: Balıkesir Bireysel Silahlanma
Son Haberler
- 00:43
- 00:48
- 00:33
- 00:30
- 00:23
Sıradaki Haber
Hatay'da tamircideki otomobilde yangın: 2 araca sıçradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz