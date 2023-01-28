100. Yıl Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, Mesut G. ile Tuğrul Y., Dursun Y. ve Turgay Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mesut G. yanındaki silahla ateş etti.

Yaralanan Tuğrul Y., Dursun Y. ve Turgay Y., sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Mesut G.'yi arıyor.