Merkez Antakya ilçesinde sanayi sitesindeki bir oto tamir atölyesine tamir için bırakılan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, atölyedeki iki otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında, bir otomobil kullanılamaz hale geldi, 2 araçta ise hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.