İlçelerde akşam etkili olan sağanak, bir süre sonra yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerinin, ilçelerdeki trafik akışında aksama yaşanan yollarda kar temizleme çalışması yaptığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin de Şuhut ve Hocalar ilçelerindeki bazı güzergahlarda yolda kalan vatandaşları kurtardığı öğrenildi.