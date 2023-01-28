Bakan Karaismailoğlu, tünelin girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her kesiminde, bölgesi için çok kıymetli işlerin tamamlandığını ve yenisinin başladığını söyledi.

Hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Dün Bursa Gemlik Yalova'daydık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bilecik'te yine vatandaşımız için, milletimiz için çok önemli açılışlar yaptık. Bugün de Denizli'deyiz. Yarın da Denizli'de hakikaten kara yolları tarihi için önemli günlerden bir tanesi. Denizli için müthiş projelerden, önemli projelerden bir tanesini yarın hizmete açıyoruz. 32 kilometrelik Denizli Çevre Yolu'nun tamamını bitirmiş bulunmaktayız." dedi.

"Projemiz 28 kilometrelik bir yolu, tam 14 kilometreye indiriyor"

Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nin 2 bin 640 metre uzunluğunda olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Denizli'nin şehir içerisindeki trafik sıkışıklığını önemli derecede azaltacak, Denizli'ye nefes aldıracak çok önemli bir proje olarak yarın itibarıyla tarihe geçecek. Projemiz 28 kilometrelik bir yolu, tam 14 kilometreye indiriyor. Yani güzergahımızı tam 14 kilometre kısaltıyor. Ankara'dan, İzmir'den Antalya'ya gidecek olan bütün araçlar, daha önce şehir merkezindeki trafiği sıkıştırıyorlardı ama yarından itibaren çevre yoluyla bu ortadan kalkmış olacak. Projemiz sayesinde azalan zaman, azalan yakıt tasarruflarıyla birlikte toplamda tam yıllık 800 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız. Ayrıca çevresel faydalar bakımından baktığımızda da tam 28 bin ton karbon emisyonuna da çevresel fayda sağlayacağız."

Yapılan hizmetlerin çok kıymetli işler olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Yani bu kadar büyük altyapı projelerini bir defa yapıyorsunuz ama yüzyıllar boyu kullanıyorsunuz. Bu projelerimiz Denizli'ye ve bölgesine uzun yıllar hizmet edecek. Bu bölgenin özellikle istihdamına, üretimine ve buraya yatırımcı çekmesine son derece katkıda bulunacak. Tabii büyüyen, gelişen Denizli sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle bu yaptığımız yollar, altyapı projeleriyle çok daha fazla katkı sağlayarak ekonominin büyümesine ve ihracatın da büyümesine son derece katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 5 bin şantiyede 700 bin çalışanın 7 gün 24 saat büyük emek verdiğini ve onların emekleri sayesinde bu kıymetli ürünlerin ortaya çıktığını ifade etti.

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2053'e geldiğimizde 38 bin kilometreye çıkaracağız"

Bölünmüş yol uzunluğunu son 20 yılda 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları dile getirdi:

"Ama bugün de gördüğünüz gibi yarın itibarıyla da buna 28 kilometre daha ekliyoruz. Yani ülkemizin dört bir tarafındaki çalışmalarımızda hakikaten bu bölünmüş yol ağımızı artırıyoruz ve sonucunda yatırım artıyor, istihdam artıyor, üretim artıyor, ihracat artıyor, tarım, turizm pozitif derecede son derece etkileniyor bu yatırımlardan. Tabii durmak yok, yola devam diyoruz, hedeflerimiz büyük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2053 yılına geldiğimizde tam 38 bin kilometreye çıkaracağız. Tabii ki bunlar ülkemize yine yatırım olarak, istihdam olarak, üretim olarak geri dönecek. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kıymetli projemizi de açıp Denizli'ye ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Diğer projelerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. "

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra beraberindeki heyetle tünelde incelemelerde bulundu.