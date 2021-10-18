Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay’ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.S. yönetimindeki otomobil, Pazar Caddesi kavşağında M.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü H.S. yanında bulunan S.S. ve diğer araç sürücüsü M.G. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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