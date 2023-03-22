Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 16 mahallede sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları 16 mahallede devam ediyor.
Merkez Antakya ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar, Antakya ilçesinde Esenlik, Orhanlı, Ürgenpaşa, Altınçağ, Karaali, Büyükdalyan, Aşağıoba, Üzümdalı, Güzelburç, Şeyhali, Biniciler, Haraparası, Bozüyük, Subaşı ve Ovakent mahalleleri ile Defne ilçesindeki Balıklıdere Mahallesi'nde sürüyor.
Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev sahipleri de takip edebiliyor.
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