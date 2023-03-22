Şanlıurfa'da 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi'nin neden olduğu selden etkilenen Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmaları, bazı bölgelerde sürüyor.

Belediye ekipleri, sel nedeniyle deforme olan sokaklardaki parkeleri sökerken, bir yandan da kapanan kanalizasyonları açma çalışması devam ediyor.

Selden etkilenen alışveriş merkezinde de su tahliye ve temizlik çalışmaları yapılıyor.