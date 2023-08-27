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Türkiye
AA 27.08.2023 17:05

Hatay'da depremzedelerle ilgili video paylaşan 2 zanlı yakalandı

Hatay Valiliği, sosyal medyada paylaştıkları videolarda depremzedelerin hassasiyetlerini istismar ettikleri belirlenen 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hatay'da depremzedelerle ilgili video paylaşan 2 zanlı yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya uygulaması TikTok kullanıcıları M.Ü. ve A.A'nın, dün akşam saatlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların hassasiyetlerini istismar eden videolar paylaştığı ifade edildi. 

Videolarda sözde anketlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay Emniyet Müdürlüğümüzce 2 şüpheli bugün yakalanmış olup Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince işlem başlatılmıştır. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında faaliyet gösteren kişilerin sözleşmeleri idaremizce tek taraflı olarak feshedilmiştir. Esef verici bu tür olayların olmaması en büyük dileğimizdir."

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