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Türkiye
AA 27.08.2023 17:05

4 yıl önce nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'de 4 yıl önce nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu rahatsızlanan 9 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

4 yıl önce nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk hayatını kaybetti

Kentte 12 Kasım 2019'da gittiği özel kreşte oyun hamurunun nefes borusuna kaçması sonucu rahatsızlandığı ileri sürülen Akar'ın tedavisi, Hakkari, Van ve Ankara'daki hastanelerin ardından evinde devam etti.

Hakkari'deki evinde 10 gün önce fenalaşarak, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akar, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Akar'ın cenazesi, Hakkari'deki Dağgöl Mahallesi'ne getirildi.

Akar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kalelatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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