Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 03:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da bir evde çıkan yangın iki eve daha sıçradı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir evde yangın çıktı, alevlerin yan evlere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 3 evde hasar oluştu.
Güllübahçe Mahallesi Muhtar Mehmet Yaşayan Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yan taraftaki iki eve daha sıçrayan yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Hasar gören evlerde soğutma çalışmaları sürüyor.
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