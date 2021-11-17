Güllübahçe Mahallesi Muhtar Mehmet Yaşayan Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yan taraftaki iki eve daha sıçrayan yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Hasar gören evlerde soğutma çalışmaları sürüyor.