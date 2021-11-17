Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 02:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bolu'da 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bolu’da bir otelde seminer ve kamp için konaklayan 60 öğrenci akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde, ara tatil dönemini değerlendirmek için giden 60 özel okul öğrencisi akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.
Durumu ailelerine ve otel yetkililerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere götürüldü.
Otel yemeklerinden numune alındı
Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelde yemeklerden ve sudan numune aldı.
Hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Bolu
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