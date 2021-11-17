Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde, ara tatil dönemini değerlendirmek için giden 60 özel okul öğrencisi akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.

Durumu ailelerine ve otel yetkililerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere götürüldü.

Otel yemeklerinden numune alındı

Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelde yemeklerden ve sudan numune aldı.

Hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.