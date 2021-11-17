Orhan Karaca idaresindeki otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 3. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhası direğine çarparak, karşı şeride geçti.

Kazada, otomobilde bulunan 11 yaşındaki Muhammet Emin Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 yaralının durumu ağır

Sürücü Orhan Karaca ile otomobilde bulunan ve durumları ağır olan Hatice, Tuğba, Azra ve Emirhan Karaca ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Orhan ve Emirhan Karaca da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumları ağır olan 3 yaralının tedavileri devam ediyor.

Kaza sonra aracın hız ibresinin 230 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.