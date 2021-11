İstanbul"da gerçekleştirilen büyük bir organizasyonla "İki Devlet Tek Millet" bilinci

bir kez daha gözler önüne serildi.

Bu yıl 4'üncü kez verilen "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri" düzenlenen özel gecede sahiplerine verildi.

TRT'ye 2 ödül

Gecede TRT de 2 ödüle değer görüldü.

TRT Haber, Yılın En iyi haber kanalı seçildi. Ödülü TRT adına, TRT Haber İstanbul Editörü Ömer Tekerek aldı.

Ömer Tekerek şunları söyledi:

"44 günlük bir savaştı ve zor günlerdi. Dünyada bir dezenformasyon vardı ve biz TRT Haber ailesi olarak can Azerbaycan'ın yanında durduk, doğru bilgiyi Azerbaycan'ın haklı davasını tüm dünyaya aktarmaya çalıştık, bunun için gayret gösterdik."

"TRT Haber olarak tüm gerçekleri dünyaya anlatmaya çalıştık"

Yılın En İyi Haber Spikeri ödülü, TRT Spikeri Oya Eren'e verildi.

Oya Eren de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Karabağ Savaşı'nı her gün, her saat, her dakika takip ettik hem ekrandaki spiker arkadaşlarımız, muhabirlerimiz, reji, tüm çalışanlar. Kalbimiz Azerbaycan'daydı, Karabağ'daydı. Gün geldi sevindik, gün geldi şehitlerimize ağladıki gazilerimize dua ettik, şifa diledik. Sözde değil gerçekten TRT Haber kanalı olarak tüm gerçekleri dünyaya anlatmaya çalıştık."

Özel gecede, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi de kutlandı.

Türkiye-Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü'nce düzenlenen program, iki ülkenin kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi, birlik ve beraberliğini tüm dünyaya göstermeyi amaçlıyor.