Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta el yapımı patlayıcı ile saldırı: Güvenlik korucusu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Emin Negiz hastanede tedavi altına alındı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde park halindeki aracına binmek üzere olan Negiz'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.
Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Negiz yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bazı araçlarda hasar meydana geldi
Güvenlik korucusu Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırıda Negiz'in aracı ile çevresindeki bazı araçlarda hasar oluştu.
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