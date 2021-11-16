Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 23:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne’de metruk binada yangın
[Fotoğraf: İHA]
Edirne’de kullanılmayan bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'nin İpsala ilçesi bulunan metruk binada alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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