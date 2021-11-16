Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kayıp kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, dere yatağında ölü bulundu.
Isparta’nın Sücüllü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Halil Toptaş'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine jandarma ekipleri Toptaş'ın bulunması için çalışma başlattı.
Toptaş, Akyer mevkisindeki dere yatağında ölü bulundu.
Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için götürüldü.
Etiketler: Isparta Jandarma Genel Komutanlığı
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