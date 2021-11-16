İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada 12,83 gram bonzai, 12,15 gram eroin, 1,48 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve pompalı tüfek ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.