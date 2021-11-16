Orhangazi-İznik kuzey kara yolunda otomobiliyle seyreden Rahmi T., yoldaki hasarlı kaza nedeniyle karşı şeritte duran Ömer K. idaresindeki minibüse çarptı.

Kazada, sürücü Rahmi T, otomobildeki Halil Özcan, Remzi Bostancı ve Fikri Oltan ile sürücü Ömer K., minibüsteki Ömer Koyuncu ve Faruk Kaya yaralandı.

Yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik kara yolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.