Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, karşı şeritte duran minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Orhangazi-İznik kuzey kara yolunda otomobiliyle seyreden Rahmi T., yoldaki hasarlı kaza nedeniyle karşı şeritte duran Ömer K. idaresindeki minibüse çarptı.
Kazada, sürücü Rahmi T, otomobildeki Halil Özcan, Remzi Bostancı ve Fikri Oltan ile sürücü Ömer K., minibüsteki Ömer Koyuncu ve Faruk Kaya yaralandı.
Yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik kara yolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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